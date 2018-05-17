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Сегодня 17 мая 2018 года, 13:57

Против судей КСУ начато расследование в России

Российский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 15 судей Конституционного Суда Украины за нарушение международного гуманитарного права. Об этом сообщает Pravo.ru.

Как считают российские следователи, украинские судьи нарушили право народа на самоопределение тем, что признали декларацию о независимости Крыма не соответствующей Конституции Украины.

«Подобным решением, которое носит дискриминационный характер, был нарушен основополагающий принцип международного гуманитарного права — права народа на самоопределение», — сообщили в СКР.

В результате 15 судей КСУ стали фигурантами уголовного дела по статье 136 УК России (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина). Максимальное наказание по этой статье — пять лет тюрьмы.

Как сообщается, дело возбудили в отношении Юрия Баулина, Василия Брынцева, Сергея Вдовиченко, Михаила Гультая, Михаила Запорожца, Александра Литвинова, Николая Мельника, Сергея Саса, Олега Сергейчука, Игоря Слиденко, Петра Стецюка, Александра Тупицкого, Натальи Шапталы, Станислава Шевчука и Виктора Шишкина.

Как известно, в Украине судьи российского КС тоже находятся под преследованием из-за признания ими законности аннексии Крыма.