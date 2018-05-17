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Принят закон, разрешающий трансплантацию органов только с согласия донора

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №2386а-1, которым предлагается разрешить трансплантацию органов после смерти донора при условии, что он заранее предоставил письменное согласие на трансплантацию, передает «РБК-Украина». За принятие документа проголосовали 255 парламентариев. Так, предлагается установить, что после предоставления письменного согласия лицу выдается карта потенциального донора, а информация о нем вносится в Единую государственную информационную систему трансплантации. Информация будет конфиденциальной. При этом предлагается установить, что заявление о предоставлении разрешения на трансплантацию может быть отозвано заявителем.

Предусматривается, что при каждом учреждении здравоохранения (аккредитованном министерством) будут созданы специализированные объединения трансплантологии и введено обязательное функционирование в этих заведениях этических комитетов.

В документе также говорится, что нарушение установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного будет наказываться штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать должности и заниматься соответствующей деятельностью на срок до трех лет или без него. Подчеркивается, что изъятие у человека путем принуждения или обмана органов с целью трансплантации будет наказываться лишением свободы до пяти лет. За те же действия, совершенные в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии или в материальной или другой зависимости, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет.

Отметим, что документом устанавливается наказание за незаконную торговлю органами и другими анатомическими материалами в виде лишения свободы на срок пяти лет. Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Стоит подчеркнуть, что редакция ко второму чтению смягчила большинство видов наказаний.

В частности, за нарушение установленного законом порядка трансплантации органов и других анатомических материалов человека и животного в редакции первого чтения был предусмотрен штраф от 100 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан. А за незаконную торговлю органами и другими анатомическими материалами по предварительному сговору группой лиц, или участие в транснациональных организациях, занимающихся такой деятельностью, грозило лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.