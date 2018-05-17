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Поступила информация о заминировании помещения, в котором находится НААУ

17 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Сегодня утром поступила информация, что помещение в котором находится Национальная ассоциация адвокатов Украины и другие органы адвокатского самоуправления, заминировано.

В этом здании по ул.Борисоглебской, 3 размещаются также Высшая квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры, Совет адвокатов г.Киева и Квалификационно-дисциплинарная комиссия адвокатуры г.Киева. Кроме того, в здании также находятся офисы различных коммерческих структур.

Сотрудников органов адвокатского самоуправления попросили очистить помещение. По итогам поисков никаких взрывоопасных предметов не было обнаружено. Как сообщили представители секретариата НААУ, сейчас происходит опрос сотрудников адвокатского самоуправления насчет возможных конфликтов.

Как стало известно корреспонденту «ЮП», в правоохранительные органы поступило два звонка. Одним сообщалось, что заминирован второй этаж, непосредственно на котором находятся органы адвокатского самоуправления. Затем поступил звонок о заминировании всего здания.

Работники секретариата уточнили, что на сегодня запланированы две встречи руководства НААУ с представителями Казахстана и Китая.

Отметим, что на 10.15 сегодня должно было начаться рассмотрение КДКА Киева заявления о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности по одному резонансному делу, но оно так и не состоялось и было перенесено.







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