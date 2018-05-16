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Объявлены победители «Юридической премии 2018 года»

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика
Награды были вручены в 44 номинациях Награды были вручены в 44 номинациях

Сегодня в киевском отеле Intercontinental состоялась торжественная церемония вручения XII Юридической премии года. Награды были вручены в 44 номинациях. Юридической фирмой года стала Asters, в номинации иностранная фирма года победила DLA Piper. Лучшим партнером года назван Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Специальной награды «За выдающиеся профессиональные достижения» (выбор главного редактора газеты «Юридическая практика») удостоен Александр Мартыненко, старший партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.




Победители Юридической премии 2018 года

Лучший юрист в сфере банковского/финансового права

Хачатурян Армен, Asters

Лучший юрист по долговой реструктуризации

Сошенко Алексей, Redcliffe Partners

Лучший юрист по корпоративному праву и M&A

Конлон Грейм, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

Лучший юрист по конкурентному праву

Симонова Оксана, BakerMcKenzie

Лучший юрист по интеллектуальной собственности

Коваль Антон, «Дубинский и Ошарова»

Лучший юрист по налоговому консультированию

Войцицкий Геннадий, BakerMcKenzie

Лучший юрист по налоговым спорам

Соколовский Владислав, «Соколовский и Партнеры»

Лучший судебный юрист

Стоянов Артем, LCF

Лучший юрист в сфере банкротства

Мегеря Артур, L.I. Group

Лучший юрист в сфере арбитража

Белоусов Павел, AEQUO

Лучший адвокат по уголовным делам

Бугай Денис, VB PARTNERS

Юридическая фирма года в сфере банковского/ финансового права

• AVELLUM

Юридическая фирма года по долговой реструктуризации

• Arzinger

Юридическая фирма года в сфере интеллектуальной собственности

• «Пахаренко и Партнеры»

Юридическая фирма года в сфере налогообложения

• KPMG Law Ukraine

Юридическая фирма года по трансфертному ценообразованию

• EUCON

Юридическая фирма года по судебной практике

• EQUITY

Лучшая юрфирма в сфере исполнительного производства

• ADER HABER

Юридическая фирма года в сфере банкротства

• «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»

Юридическая фирма года по арбитражной практике

• Eterna Law

Юридическая фирма года по уголовной практике

• AVER LEX

Юридическая фирма года в сфере WhiteCollarCrime / Anticorruption

• EQUITY

Юридическая фирма года по защите бизнеса

• GOLAW

Юридическая фирма года по GR

• Sayenko Kharenko

Юридическая фирма года в сфере комплаенс

• Dentons

Юридическая фирма года в сфере корпоративного права

• AVELLUM

Юридическая фирма года в сфере M&A

• AEQUO

Юридическая фирма года в сфере конкурентного права

• «Ильяшев и Партнеры»

Юридическая фирма года по недвижимости

• «Грамацкий и Партнеры»

Юридическая фирма года в сфере трудового права

• Everlegal

Юридическая фирма года по семейному праву

• S.T. Partners

Юридическая фирма года в агросфере

• ALEXANDROV& PARTNERS

Юридическая фирма года в сфере энергетики

• Dentons

Юридическая фирма года в IT-сфере

• Sayenko Kharenko

Юридическая фирма года в сфере медиа и коммуникаций

• Pavlenko Legal Group

Юридическая фирма года в сфере медицины и фармацевтики

• ILF

Юридическая фирма года по международной торговле

• AGA Partners

Юридическая фирма — открытие года

• Barristers

Юридическая фирма — прорыв года

• Evris

Региональная юридическая фирма года

• «Абсолют»

Иностранная юридическая фирма года

• DLA Piper

Юридическая фирма года

• Asters

Лучший партнер юридической фирмы

Ильяшев Михаил, «Ильяшев и Партнеры»

«За выдающиеся профессиональные достижения» (выбор главного редактора газеты «Юридическая практика»)

Мартыненко Александр, старший партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

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