Сегодня в киевском отеле Intercontinental состоялась торжественная церемония вручения XII Юридической премии года. Награды были вручены в 44 номинациях. Юридической фирмой года стала Asters, в номинации иностранная фирма года победила DLA Piper. Лучшим партнером года назван Михаил Ильяшев, управляющий партнер ЮФ «Ильяшев и Партнеры». Специальной награды «За выдающиеся профессиональные достижения» (выбор главного редактора газеты «Юридическая практика») удостоен Александр Мартыненко, старший партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang.
Лучший юрист в сфере банковского/финансового права
• Хачатурян Армен, Asters
Лучший юрист по долговой реструктуризации
• Сошенко Алексей, Redcliffe Partners
Лучший юрист по корпоративному праву и M&A
• Конлон Грейм, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
Лучший юрист по конкурентному праву
• Симонова Оксана, BakerMcKenzie
Лучший юрист по интеллектуальной собственности
• Коваль Антон, «Дубинский и Ошарова»
Лучший юрист по налоговому консультированию
• Войцицкий Геннадий, BakerMcKenzie
Лучший юрист по налоговым спорам
• Соколовский Владислав, «Соколовский и Партнеры»
Лучший судебный юрист
• Стоянов Артем, LCF
Лучший юрист в сфере банкротства
• Мегеря Артур, L.I. Group
Лучший юрист в сфере арбитража
• Белоусов Павел, AEQUO
Лучший адвокат по уголовным делам
• Бугай Денис, VB PARTNERS
Юридическая фирма года в сфере банковского/ финансового права
• AVELLUM
Юридическая фирма года по долговой реструктуризации
• Arzinger
Юридическая фирма года в сфере интеллектуальной собственности
• «Пахаренко и Партнеры»
Юридическая фирма года в сфере налогообложения
• KPMG Law Ukraine
Юридическая фирма года по трансфертному ценообразованию
• EUCON
Юридическая фирма года по судебной практике
• EQUITY
Лучшая юрфирма в сфере исполнительного производства
• ADER HABER
Юридическая фирма года в сфере банкротства
• «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»
Юридическая фирма года по арбитражной практике
• Eterna Law
Юридическая фирма года по уголовной практике
• AVER LEX
Юридическая фирма года в сфере WhiteCollarCrime / Anticorruption
• EQUITY
Юридическая фирма года по защите бизнеса
• GOLAW
Юридическая фирма года по GR
• Sayenko Kharenko
Юридическая фирма года в сфере комплаенс
• Dentons
Юридическая фирма года в сфере корпоративного права
• AVELLUM
Юридическая фирма года в сфере M&A
• AEQUO
Юридическая фирма года в сфере конкурентного права
• «Ильяшев и Партнеры»
Юридическая фирма года по недвижимости
• «Грамацкий и Партнеры»
Юридическая фирма года в сфере трудового права
• Everlegal
Юридическая фирма года по семейному праву
• S.T. Partners
Юридическая фирма года в агросфере
• ALEXANDROV& PARTNERS
Юридическая фирма года в сфере энергетики
• Dentons
Юридическая фирма года в IT-сфере
• Sayenko Kharenko
Юридическая фирма года в сфере медиа и коммуникаций
• Pavlenko Legal Group
Юридическая фирма года в сфере медицины и фармацевтики
• ILF
Юридическая фирма года по международной торговле
• AGA Partners
Юридическая фирма — открытие года
• Barristers
Юридическая фирма — прорыв года
• Evris
Региональная юридическая фирма года
• «Абсолют»
Иностранная юридическая фирма года
• DLA Piper
Юридическая фирма года
• Asters
Лучший партнер юридической фирмы
• Ильяшев Михаил, «Ильяшев и Партнеры»
«За выдающиеся профессиональные достижения» (выбор главного редактора газеты «Юридическая практика»)
Мартыненко Александр, старший партнер CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang
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