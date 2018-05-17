Сегодня 17 мая 2018 года, 13:57

Арбитражный управляющий в судебном порядке пресек вмешательство в свою деятельность со стороны сотрудников управления юстиции

Верховный Суд показал, каким образом арбитражный управляющий может остановить вмешательство в его деятельность

В Украине контроль за деятельностью арбитражных управляющих возложен на территориальные органы Министерства юстиции Украины и реализуется посредством проведения проверок деятельности управляющих. Нередки случаи, когда такие проверки инициируются для воздействия на арбитражного управляющего, но не всегда инициаторы достигают поставленных целей. Показательным в этой связи представляется судебное дело, инициированное арбитражным управляющим, обжаловавшим в судебном порядке принятые контролирующим органом по результатам проведения внеплановой проверки предписание и распоряжение, которыми были установлены нарушения, допущенные им как ликвидатором предприятия. В частности, в постановлении от 19 апреля 2018 года Верховный Суд (ВС) согласился с выводами судов предыдущих инстанций о предвзятости контролирующего органа при проведении проверки, стремлении выявить нарушения в деятельности управляющего путем искусственного их создания и необоснованном вмешательстве в его деятельность.

Более подробно об аргументации Верховного Суда можно ознакомиться в статье «Оценочное суждение» в газете «Юридическая практика», №20/1064 от 15 мая 2018 года.