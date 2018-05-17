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Президент отозвал законопроект, которым предлагалось лишить гражданства за голосование в Крыму

17 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Президент Петр Порошенко отозвал свой законопроект №8297, которым предлагалось разрешить прекращать гражданство украинцев, которые имеют паспорта других государств и участвуют в выборах этих стран.

Об этом в Facebook сообщила представительница Центра информации о правах человека Алена Лунева, передает «УП».

«Президент Украины отозвал свой скандальный законопроект о гражданстве, содержащий угрозы потери гражданства Украины жителями оккупированного Крыма», — написала она.

Соответствующая информация содержится и на сайте Верховной Рады. На странице законопроекта указано, что он снят с рассмотрения. Ранее Президент Петр Порошенко в статусе неотложного внес в ВР законопроект №8297

В одном из пунктов документа говорилось, что основанием для потери гражданства Украины станет «использование избирательного или иного права, предоставленного иностранным гражданством, или исполнение обязанностей, возложенных иностранным гражданством, что подтверждается данными публичных реестров или официальных изданий и сайтов государственных органов или органов местного самоуправления иностранного государства».

Отдельной нормой в документе прописывалось положение жителей оккупированного Россией Крыма. В частности, речь шла о том, что получение российского гражданства жителями Крыма в результате противоправных действий оккупационной администрации (российских государственных органов и подконтрольных самопровозглашенных органов, узурпировавших власть) не будет считаться добровольным.

В то же время предлагалось, что участие жителей Крыма с российскими паспортами в выборах, организованных оккупантами, будет основанием для прекращения украинского гражданства.

В свою очередь Главное научно-экспертное управление ВР констатировало необходимость вернуть субъекту права законодательной инициативы на доработку. Эксперты напомнили, что, согласно Конституции и закону о гражданстве, в Украине не признаются юридические последствия двойного гражданства, однако не запрещается двойное гражданство.

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