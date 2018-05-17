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ВС: обнародование информации не освобождает от обязанности предоставить публичную информацию по запросу

Ответ распорядителя информации о том, что информация может быть получена запрашивающим из общедоступных источников, или ответ не по существу запроса считается неправомерным отказом в предоставлении информации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, рассмотрев дело по иску ВОО «Комитет конституционно-правового контроля Украины» к ректору Киевского национального университета им.Тараса Шевченко.

Общественная организация просила признать противоправным бездействие ответчика, которое заключается в непредоставлении ответа на запрос, касающийся информации, отказе в предоставлении надлежащим образом заверенных копий документов, имеющих отношение к зачислению в вуз; а также просил обязать ректора, председателя приемной комиссии КНУ им.Тараса Шевченко предоставить по запросу на информацию надлежащим образом заверенные копии документов, имеющие отношение к зачислению абитуриентов в вуз в 2012 году и последующие годы.

ВС отметил, что Закон Украины «О доступе к публичной информации» обеспечивает два пути доступа к информации: посредством систематического и оперативного обнародования информации и предоставления информации по запросам. Поэтому обнародование информации распорядителем не освобождает его от обязанности предоставить публичную информацию по запросу.

Таким образом, ответ распорядителя информации о том, что информация может быть получена запрашивающим из сети интернет на странице распорядителя информации как из общедоступного источника, коллегия судей считает неправомерным отказом в предоставлении информации.

Ознакомиться с решением можно по ссылке.