Сегодня 17 мая 2018 года, 10:32

НБУ упрощает покупку валюты для бизнеса

Национальный банк Украины предоставил заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает «Экономическая правда».

Регулятор расширяет возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках с целью исполнения обязательств перед уполномоченным банком-кредитором по кредитному договору.

«До сих пор резидент-заемщик мог покупать иностранную валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Отныне он имеет право покупать ее и через другие банки по своему выбору, в которых у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте», — сообщили в НБУ.

Национальный банк упрощает для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от их осуществления.

Он предусмотрел для нерезидентов возможность покупать и репатриировать валюту в случае, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов, то есть путем направления дивидендов, начисленных компанией-эмитентом иностранному инвестору, непосредственно на увеличение уставного капитала этой компании.

Регулятор отменяет требование, которое обязывало банки осуществлять взаимные расчеты по операциям купли-продажи иностранных валют и банковских металлов за гривни только после подтверждения соглашений с помощью системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке.

«Отныне такие расчеты между банками могут осуществляться как до, так и после подтверждения сделок по купле и продаже иностранных валют и банковских металлов посредством этой системы», — добавили в НБУ.