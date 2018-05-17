Сегодня 17 мая 2018 года, 10:32

Предлагается определить роль Вооруженных Сил Украины в борьбе с терроризмом

Правительство внесло проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно участия Вооруженных Сил Украины в борьбе с терроризмом (№8345).

Проект зарегистрирован в Верховной Раде Украины 11 мая с.г. Документом предусмотрено, что субъектом, который непосредственно осуществляет борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции, являются Вооруженные Силы Украины (ВСУ). В свою очередь Министерство обороны Украины (Минобороны) принимает участие в выявлении и оценке террористических угроз безопасности государства, а также обеспечивает необходимыми ресурсами ВСУ в случае их привлечения к проведению антитеррористической операции.

Согласно проекту, ВСУ будет обеспечивать защиту военных объектов, а также боевой техники, оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ и имущества, которые находятся в военных частях или сохраняются в определенных местах; применять свою силу и средства в случае совершения теракта на территории, в воздушном пространстве и территориальных водах страны; участвовать в антитеррористических операциях с целью выполнения заданий по прекращению действий противозаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; задерживаит или обезвреживать лиц, действия которых реально угрожают жизни и здоровью заложников или участников АТО.

Законодатели также указали, что органы военного управления и соединения ВСУ привлекаются к проведению АТО в случае необходимости по решению Президента Украины.

Проектом предусмотрено, что оперативный штаб самостоятельно или вместе с военно-гражданскими администрациями (в случае их создания), с привлечением органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с целью сохранения жизни и здоровья людей будет вводить и выполнять некоторые меры в районе проведения АТО. Часть этих мер включает: установление особого режима въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения; введение комендантского часа и временное изъятие у лиц зарегистрированного огнестрельного и холодного оружия.