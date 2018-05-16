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ВС отказал в удовлетворении кредитных требований ПАО «УкрСиббанк»

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

15 мая 2018 года Большая Палата Верховного Суда, рассмотрев кассационную жалобу ПАО «УкрСиббанк» к ПО «ГАРАНТ» на судебные решения первой и апелляционной инстанций (дело №902/492/17), сочла необходимым отступить от вывода по аналогичному делу. В постановлении №3-1591гс16 от 29 марта 2017 года Верховный Суд Украины изложил следующую позицию: имущественный поручитель несет ответственность перед ипотекодержателем за неисполнение основного обязательства исключительно в пределах стоимости предмета ипотеки.

Согласно материалам рассматриваемого дела, в июне прошлого года постановлением Хозяйственного суда Винницкой области ПО «ГАРАНТ» признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. В июле того же года в процесс вступило ПАО «УкрСиббанк» с кредитными требованиями в размере 7 769 442,57 гривен. Судебным решением первой инстанции кредитные требования ПАО «УкрСиббанк» к ПО «ГАРАНТ» удовлетворены частично. Согласно решению, размер таких требований составил 1 718 488 гривен, а в признании денежных требований в размере 6 050 954,57 было отказано. Постановлением суда апелляционной инстанции апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Указанные решения были обжалованы ПАО «УкрСиббанк» в Высшем хозяйственном суде Украины. Заявитель повторно обозначил свое право на полное удовлетворение его фактических требований за счет стоимости предмета ипотеки.

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда отступил от ранее изложенного вывода и передал дело вместе с кассационной жалобой ПАО «УкрСиббанк» на рассмотрение Большой Палаты Верховного Суда.

В итоге Большая Палата Верховного Суда огласила вступительную и резолютивную часть решения, которым частично удовлетворила заявленные требования ПАО «УкрСиббанк». Коллегия судей отменила судебные решения первой и апелляционной инстанций в части рассмотрения кредиторских требований ПАО «УкрСиббанк». Суд направил дело в этой части на новое рассмотрение в Хозяйственный суд Винницкой области.

Полный текст постановления будет составлен 21 мая 2018 года.

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