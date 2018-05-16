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Нахождение прокурора в друзьях в Facebook с участниками процесса – не основание для отвода

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Нахождение прокурора в друзьях в Facebook с потерпевшим не является основанием для отвода в уголовном процессе. Соответствующее определение вынес Фрунзенский районный суд Харькова 7 мая 2018 года.

Адвокат обвиняемого настаивал, что прокурор имеет дружеские отношения с потерпевшей, что вызывает у стороны защиты сомнение в его беспристрастности как государственного обвинителя. В подтверждение своих доводов адвокат предоставил распечатку из социальной сети Facebook, с которой усматривается, что прокурор находится с потерпевшей в статусе «Друзья».

Прокурор заявила, что действительно в социальной сети находится с потерпевшей в статусе «Друзья», однако в тесных дружеских отношениях они не находятся между собой, не общаются, до событий, изложенных в обвинительном акте, вообще знакомы не были.

В свою очередь суд посчитал, что обозначение определенного лица в социальных сетях как «друга» нельзя трактовать как указание на степень или интенсивность отношений прокурора с таким лицом, то есть о дружбе в обычном понимании этого слова. «Итак, преждевременно говорить о несоблюдении принципа беспристрастности, оперируя только такими формальными признаками», – следовал из этого вывод судьи.

«Сам по себе факт нахождения прокурора в друзьях в социальной сети Facebook с участниками процесса не является основанием для отвода прокурору», – говорится в определении.

Обратим внимание, что Свалявский райсуд Закарпатской области посчитал достаточным основанием для самоотвода судьи тот факт, что истец по гражданскому делу положительно высказывался о ее работе. Такое определение было вынесено 24 апреля 2018 года.

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