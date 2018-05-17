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Апелляционный суд Киева отменил решение, мешающее исполнять полномочия зампредседателю НБУ

15 мая 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил апелляционную жалобу Национального банка Украины и отменил постановление Дарницкого районного суда Киева от 26 декабря 2017 года по делу по иску народного депутата Игоря Луценко, которым было запрещено Екатерине Рожковой осуществлять свои полномочия в качестве зампредседателя НБУ и члена правления Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение районного суда фактически блокировало деятельность Национального банка Украины и создавало угрозы для обеспечения стабильности национальной денежной единицы. Более того, оно создавало опасный прецедент для работы всех органов государственной власти в Украине. Поэтому мы приветствуем правосудное решение Апелляционного суда города Киева, который ожидаемо отменил решение Дарницкого районного суда», — отметил начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Как отмечают в НБУ, 25 апреля 2018 года Национальный банк обратился с жалобой в Апелляционный суд города Киева сразу же после того, как 24 апреля 2018 года неожиданно из СМИ стало известно о временном запрете Дарницкого районного суда заместителю председателя НБУ Екатерине Рожковой участвовать в работе и заседаниях правления Национального банка, а также совершать любые действия, связанные с исполнением своих служебных полномочий до разрешения спора по сути. Апелляционный суд города должен был рассмотреть апелляционную жалобу Национального банка 10 мая 2018 года, но из-за якобы заминирования здания суда заседание перенесли на 15 мая.

Кроме того, Национальный банк обратился 27 апреля 2018 года в Высший совет правосудия и 10 мая этого года в НАБУ с целью осуществления проверки действий судьи Дарницкого районного суда на наличие в них признаков дисциплинарного проступка и признаков совершения преступления соответственно.

«Мы в Национальном банке безоговорочно поддерживаем верховенство права и всячески способствуем работе судопроизводства и всех правоохранительных органов. Но сегодня приходится констатировать, что подобные действия с использованием решений районных судей имеют, к сожалению, системный характер», — отметила начальник Управления информации и общественных коммуникаций Национального банка Украины Наталья Бондаренко.

По ее словам, судебные решения все чаще становятся инструментом давления. «Подобные действия наглядно демонстрируют как слабость нереформированной судебной системы, так и риски законодательства об административном судопроизводстве, когда любое лицо без проверки документов и сути иска может подать заявление в суд и получить решение, которое будет блокировать работу любого государственного органа. Кроме того, бездоказательные обвинения, надуманные и провокационные предположения отдельных лиц недопустимы, они вводят в заблуждение украинское общество», — добавила г-жа Бондаренко.