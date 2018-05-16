Сегодня 16 мая 2018 года, 19:09

Эксперты обсуждали, станет ли Закон об ООО панацеей от рейдерства

Под эгидой Ассоциации адвокатов Украины 15 мая 2018 года был проведен круглый стол «Новый закон об ООО: чего ожидать рейдерам?». Модератором мероприятия выступил адвокат АО «Вдовичен и Партнеры» Андрей Молчанов. Напомним, что 17 июня с.г. этого года вступает в силу Закон Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее – Закон об ООО).

Поскольку рейдерским захватам способствуют действия государственных регистраторов, именно эта «болезненная» для многих участников тема оставалась главной на протяжении всего круглого стола.

Так, представитель департамента государственной регистрации Минюста Виктор Трофименко акцентировал внимание на вопросе подделок в рейдерских захватах, которые являются самым распространенным инструментом, используемым рейдерами: «Одним из путей решения этой проблемы было бы введение электронного нотариата, что предусматривало бы сканирование всех документов».

Андрей Молчанов прокомментировал норму о выходе участника из общества. Новый Закон позволяет участнику, доля в уставном капитале которого составляет меньше 50%, самостоятельно выйти из общества. В этом случае регистратор самостоятельно уменьшает уставный капитал, поэтому регистраторы должны будут тщательно изучать устав общества.

Вопрос компетенции регистраторов Андрей Молчанов прокомментировал так: «Позиция адвокатов заключается в том, что на сегодняшний день должны быть установлены более качественные критерии отбора регистраторов».

Участники круглого стола, которые непосредственно сталкивались с рейдерским захватом, сошлись во мнении, что только ужесточение ответственности в сфере государственной регистрации и эффективное привлечение к такой ответственности смогут действительно защитить общества с ограниченной и дополнительной ответственностью от рейдерства.

Подводя итоги, следует отметить, что сам по себе закон об ООО не является панацеей от рейдерства, а проблема кроется в сложившийся системе, в частности, в сфере регистрации.