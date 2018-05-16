Сегодня 16 мая 2018 года, 17:27

ВР упрощает процедуру проведения экспертизы по определению причины смерти

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно оснований для проведения экспертизы» (№8116). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 народных депутатов. Народный депутат Украины Александр Долженков напомнил, что 15 декабря 2017 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты», которым с 15 марта 2018 года «очень существенно была усложнена и забюрократизирована процедура проведения судебно-медицинской экспертизы». По словам депутата, до 15 марта в случае смерти человека при неопределенных обстоятельств на место происшествия приезжали врачи, которые констатировали смерть, и следователи, которые открывали дело по факту смерти и составляли постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы. Только после этого тело могло быть направлено в морг и принято на экспертизу.

В то же время с 15 марта, отметил г-н Долженков, экспертиза осталась обязательной, но она может быть проведена только на основании решения суда, без этого люди не могут быстро доставить умерших в морг и впоследствии похоронить их. По его словам, таким образом, с 15 марта этого года тело умершего должно храниться у родственников не менее 72 часов. В свою очередь, народный депутат Украины Антон Геращенко отметил, что Верховная Рада допустила ошибки, приняв поправки к кодексам, что привело «к определенному коллапсу в правоохранительной системе». По его словам, исключается норма, согласно которой следователь должен обращаться в суд о проведении экспертизы, а не к эксперту в тот же день.

Отмена этой нормы, отметил Геращенко, даст возможность следователю, как и раньше, в тот же день обращаться к эксперту, который уже на следующий день предоставит заключение. Депутат добавил, что обращение в суд о проведении судебно-медицинской экспертизы занимает несколько дней. Поэтому в сессионном зале с голоса была проголосована поправка народного депутата Украины Татьяны Юзьковой (фракция Радикальной партии), которая предложила в статье 243 Уголовного процессуального кодекса в части 3 исключить последний пункт, устанавливающий обязательность назначения судебно-медицинской экспертизы при установлении причин смерти.