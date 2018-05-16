Сегодня 16 мая 2018 года, 17:27

Использование украинцем избирательного права, которое предоставляет иностранное гражданство, может стать основанием для прекращения гражданства Украины

Вопрос создания эффективного законодательного механизма предотвращения случаев двойного гражданства в нашей стране обсуждается уже давно, а после введения безвизового режима въезда в страны Европейского Союза проблема злоупотреблений при получении гражданства Украины приобрела особую остроту. Как известно, еще в марте прошлого года глава государства инициировал внесение изменений в профильное законодательство относительно реализации права на изменение гражданства. В соответствующем документе (проекте №6175) презюмируется, что гражданин Украины, который добровольно получил гражданство другого государства, считается изъявившим намерение сменить гражданство и предоставившим согласие на прекращение гражданства Украины, а также предусматриваются дополнительные основания для прекращения украинского гражданства. Несмотря на статус «неотложного», окончательное решение парламента по данному законопроекту до сих пор так и не было принято.

Не так давно, 19 апреля с.г., Президент Украины инициировал другой законопроект — №8297, направленный на коррекцию отдельных положений Закона «О гражданстве Украины» (Закон). Правда, отдельные из предложенных изменений сложно назвать новациями, поскольку ранее подобные коррективы уже были заявлены в проекте №6175. Например, это касается установления дополнительных оснований для прекращения украинского гражданства. Как прошлогодний президентский проект, так и нынешний в этой части предусматривает новое основание для прекращения гражданства Украины — использование лицом, которое приобрело гражданство Украины, избирательного или иного права, которое ему предоставляет иностранное гражданство, или исполнение обязанностей, которые на него оно возлагает, что может подтверждаться данными публичных реестров государственных органов, органов местного самоуправления иностранных государств, информацией, размещенной на официальных сайтах, в официальных печатных изданиях государственными органами, органами местного самоуправления иностранных государств, документами, предоставленными такими органами; использование указанным лицом паспортного документа иностранного государства во время выезда из Украины или въезда в нашу страну либо на ее территории, что зафиксировано должностным или служебным лицом Государственной пограничной службы Украины либо другого государственного органа (дополнение положений статьи 19 Закона). При этом проектом №8297, в отличие от прошлогодней инициативы, в данном случае предусматриваются гарантии для украинских граждан, проживающих на временно оккупированной территории в Автономной Республике Крым и городе Севастополе. В новых предлагаемых положениях статьи 19 Закона оговаривается, что не считается добровольным приобретением другого гражданства (что, как известно, является главным основанием для прекращения украинского гражданства) получение гражданства Российской Федерации в результате, цитируем, «совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя оккупационной администрацией РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и подконтрольные РФ самопровозглашенные органы, которые узурпировали выполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины».

О других предложениях законопроекта №8297 читайте в материале «Верно поданный» в №20 «Юридической практики».