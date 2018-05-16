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Поисковик «Яндекс» накажут в РФ из-за рекламы коллекторов

16 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Как сообщает pravo.ru, Федеральная антимонопольная служба признала, что поисковая система «Яндекс» выдавала контекстную рекламу организаций, обещающих помочь с взысканием кредитных долгов с физлиц.

Об этом рассказала пресс-служба ведомства. Вместе с «Яндексом» закон о рекламе нарушили еще три компании: юридическая фирма «Лорд», «Альянс системного консалтинга» и «Правовой совет».

ФАС установила, что при наборе в «Яндексе» словосочетания «взыскание долгов физлиц» первые три ссылки, которые выдавал поисковик, были рекламными. Они звучали так: «Взыскание долга с физлица — Взыскание долгов!», «Взыскание долгов с юр. физ. лиц — Только по закону!», «Возврат долгов с физических лиц», «Возврат долгов с физических лиц — Ответим на ваш вопрос».

Антимонопольная служба напоминает: помогать с возвратом долгов могут только те юрлица, которые включены в специальный государственный реестр, а указанных выше трех компаний в нем нет.

Если фирмы нет в реестре, она может помогать с взысканием долгов, но только при помощи почтовых уведомлений. Но в рекламе использовалась формулировка «лично встретимся с должником». Из-за этого ФАС решила, что компании нарушают закон, и выдала им и «Яндексу» предписания прекратить нарушения. Также всем им теперь грозит штраф до 500 тыс. руб.

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