С 2019 года ГФС изменит порядок подачи отчетности и уплаты местных налогов

С 1 января 2019 года Государственная фискальная служба Украины планирует изменить порядок подачи отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе. Об этом сообщает «Экономическая правда».
На встрече с компаниями — членами Европейской Бизнес Ассоциации председатель офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов презентовал концепцию основных изменений.
Введение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива) предусматривает подачу единой декларации по местным налогам с автоматическим распределением средств на счета территориальных общин.
Реализация предложенных изменений, указано в концепции, исключит ситуации поступления ошибочно или излишне уплаченных платежей, а также позволит аккумулировать все переплаты и недоплаты на едином налоговом счете.
В настоящий момент создается соответствующее программное обеспечение.
Г-н Бамбизов сообщил, что основной сложный вопрос — это изменение законодательства. Главный коммуникатор для ГФС по этой теме — парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.
«Проект изменений подан в парламентский комитет, и мы с ним дискутируем об определенных нормах, но в основном это технические моменты. Комитет нас полностью поддерживает», — отметил представитель ГФС.
По его словам, еще один проблемный момент, который нужно решить, касается изменения функционала казначейства и его территориальных подразделений.
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