Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 мая 2018 года, 17:27

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

С 2019 года ГФС изменит порядок подачи отчетности и уплаты местных налогов

16 мая 2018 года Источник:Экономічна правда

С 1 января 2019 года Государственная фискальная служба Украины планирует изменить порядок подачи отчетности и уплаты местных налогов. Это связано с введением единого счета для уплаты налогов, который будет открыт в казначействе. Об этом сообщает «Экономическая правда».

На встрече с компаниями — членами Европейской Бизнес Ассоциации председатель офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов презентовал концепцию основных изменений.

Введение единого счета для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива) предусматривает подачу единой декларации по местным налогам с автоматическим распределением средств на счета территориальных общин.

Реализация предложенных изменений, указано в концепции, исключит ситуации поступления ошибочно или излишне уплаченных платежей, а также позволит аккумулировать все переплаты и недоплаты на едином налоговом счете.

В настоящий момент создается соответствующее программное обеспечение.

Г-н Бамбизов сообщил, что основной сложный вопрос — это изменение законодательства. Главный коммуникатор для ГФС по этой теме — парламентский комитет по вопросам налоговой и таможенной политики.

«Проект изменений подан в парламентский комитет, и мы с ним дискутируем об определенных нормах, но в основном это технические моменты. Комитет нас полностью поддерживает», — отметил представитель ГФС.

По его словам, еще один проблемный момент, который нужно решить, касается изменения функционала казначейства и его территориальных подразделений.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом