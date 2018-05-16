24 мая в Одессе судьи и адвокаты обсудят вопросы доказывания и взыскания судебных расходов

24 мая 2018 года состоится заседание Комитета по гражданскому и семейному праву Совета адвокатов Одесской области.
Место проведения: БЦ «Королевские сады» (Одесса, Французский бульвар, 66/1, секция «В», 1 этаж, конференц-зал).
В ходе мероприятия участники обсудят проблемные вопросы доказывания и взыскания судебных расходов.
Участие в дискуссии подтвердили Владимир Зубарь (председатель Комитета по гражданскому и семейному праву, кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права Национального университета «Одесская юридическая академия», управляющий партнер ЮФ «Юрлайн») и Егор Краснов (судья Верховного Суда, председатель комитета по вопросам соблюдения этических норм, предотвращения коррупции и урегулирования конфликта интересов Совета судей Украины).
Также ожидается участие судей местных судов и апелляционных судов.
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