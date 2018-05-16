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Сегодня 16 мая 2018 года, 15:44

Против должностных лиц украинской компании «Мотор Сич» открыто уголовное производство в Беларуси

Прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против должностных лиц украинского авиационного предприятия «Мотор Сич». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Беларусь, передает «УП».

В частности, украинских предпринимателей подозревают в превышении полномочий, повлекшем для белорусского предприятия тяжкие последствия.

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Генпрокуратуры Беларуси провело обыск ОАО «Оршанский авиаремонтный завод», мажоритарным акционером которого является украинская компания «Мотор Сич».

«В ходе проверки представительства ПАО «Мотор Сич» (Украина) были изъяты документы, касающиеся деятельности украинского инвестора на территории Беларуси», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего гендиректора завода и должностных лиц ПАО «Мотор Сич» по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 426 УК Республики Беларусь (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

«Основанием для возбуждения уголовного дела послужило причинение должностными лицами завода ущерба в особо крупном размере и существенного вреда его интересам», — добавили в белорусском ведомстве.

Дело передали следственному комитету Беларуси.

Напомним, что 23 апреля с.г. СБУ проводила обыски на ПАО «Мотор Сич» в Запорожье в связи с подозрением в подготовке к диверсии.

Украинской компании «Мотор Сич» принадлежит около 60% акций «Оршанского авиаремонтного завода».