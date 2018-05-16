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Реестр должников по зарплатам стал публично доступным

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Министерство юстиции Украины в рамках проекта по взысканию долгов по зарплате в пользу работников запустило открытый электронный реестр предприятий-должников. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт КМУ.

С реестром можно ознакомиться по ссылке erb.minjust.gov.ua (вкладка «Заборгованість по заробітній платі»).

«Мы запустили публичный электронный реестр злостных должников по выплате заработной платы. В него вошли предприятия как государственной, так и корпоративной форм собственности. Каждый желающий сможет без каких-либо препятствий через портал erb.minjust.gov.ua проверить, платит ли конкретное предприятие зарплату своим работникам. Особенно актуальной эта информация может быть для бизнесменов для принятия правильного решения, стоит ли иметь дело с тем или иным контрагентом», — подчеркнул глава Минюста.

По словам Павла Петренко, со 2 апреля, когда стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков зарплат, начали действовать спецгруппы государственных исполнителей, работа которых сфокусирована на исполнении таких производств. Также была введена система мониторинга показателей динамики задолженности. Кроме того, на базе региональных управлений юстиции стартовала масштабная информационная кампания.

«С начала 2018 года органами юстиции взыскано почти 170 млн грн долгов по выплате заработной платы в пользу около 13 тыс. человек. Если до начала работы штабов Минюста ежемесячный уровень погашения долгов составлял 32,3 тыс. грн, то после старта кампании только за полтора месяца нами взыскано уже 73,8 млн грн долгов по выплате зарплаты по всей стране», — добавил министр юстиции.

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