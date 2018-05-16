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Новый формат экспертных обсуждений — «Налоги без уголовного будущего» (анонс)

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Современная экономическая и законодательная политика Украины, которая сопровождается давлением со стороны исполнительных органов и коррупционными рисками, значительно замедляет как развитие бизнеса, так и улучшение инвестиционного климата в государстве. Однако последние законодательные тенденции представителям бизнеса вселяют оптимизм, прежде всего в вопросах уменьшения давления со стороны фискальных и правоохранительных органов.

Законодатели уже создали определенные механизмы защиты бизнеса от «силовых» злоупотреблений, приняв так называемый закон «маски-шоу стоп», а также задекларировали намерение снизить уровень тенизации и криминализации национальной экономики с помощью режима финансовой амнистии и создания нового правоохранительного органа, задачей которого будет выявление и устранение системных угроз в сфере публичных финансов, предотвращение их возникновения в будущем, — Национального бюро финансовой безопасности Украины (НБФБ).

Чем лучше НБФБ налоговой милиции? Как защитить бизнес от необоснованных претензий, касающихся уклонения от уплаты налогов? Какие процессуальные возможности и опасности существуют в случае возникновения налоговых претензий? Ответы на эти и другие актуальные вопросы будут искать представители законодательной власти, судебной и правоохранительной систем, Государственной фискальной службы Украины, Совета бизнес-омбудсмена в Украине совместно с представителями бизнес-среды и юридического сообщества в рамках проведения AVELLUM Discussion Hub «Налоги без уголовного будущего».

AVELLUM Discussion Hub — это новый формат дискуссионных обсуждений, организованный газетой «Юридическая практика» совместно с ЮФ AVELLUM, Американской торговой палатой в Украине и U.S.-Ukraine Business Council. Мероприятие состоится 31 мая 2018 года (время проведения: 09.30—13.00) в конференц-зале SigmaBleyzer (Мандарин Плаза, 8 этаж, ул. Бассейная, 6, г.Киев).

К участию в экспертном обсуждении приглашаются собственники, топ-менеджмент, руководители юридических департаментов и служб безопасности ведущих украинских и международных компаний.

Количество мест ограничено. Участие в мероприятии бесплатное при условии предварительной регистрации.

Программа мероприятия и регистрация доступны по ссылке.

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