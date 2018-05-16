Сегодня 16 мая 2018 года, 14:02

Создан сервис для быстрого заполнения конвертов и повесток в суд

Отмечается, что на заполнение всех конвертов, почтовых уведомлений и судебных повесток уйдет половина рабочего дня

Одессит Даниил Стрельников запустил сервис sud.od.ua. С помощью сервера можно генерировать судебные повестки, конверты, бланки почтовых уведомлений. Конструктор позволяет автоматизировать ведение деловой корреспонденции и работает на волонтерских началах, его использование полностью бесплатно. Целевая аудитория: чиновники, предприятия, адвокаты и судебные инстанции.

Об этом сообщает ресурс AIN.ua.

Идея пришла Стрельникову после жалоб от коллег из суда. По их словам, иногда на заполнение всех конвертов, почтовых уведомлений и судебных повесток уходит полдня продуктивного труда. При этом работать над документами приходится по старинке, записывая данные от руки. Сервис, на разработку которого ушла примерно неделя, выполняет эти функции.

Для создания документа нужно заполнить несколько полей: данные об адресате и отправителе (имя, название, адрес), номер дела, телефон. В текстовых полях поддерживается ввод до 146 символов. В сервисе работают автоматические подсказки, которые накапливаются по мере его использования. Как только кто-то ввел определенное имя адресата или получателя, в будущем sud.od.ua начнет предлагать его для быстрого ввода.

На выбор доступны несколько вариантов для генерации документов: ответ, решение суда и повестка в суд. После согласия на обработку персональных данных в браузере появится соответствующий PDF-файл с использованной информацией и дополнительными полями, предназначенными для почтовых служб. При этом, если вернуться назад, страница покажет прежние заполненные поля, которые можно использовать повторно.

Сейчас готовится к выходу новая версия дизайна, в которой исправят ряд ошибок: увеличат поля для текста, изменят шрифт. Кроме того, в будущем проект получит еще несколько обновлений. По словам разработчика, сейчас у sud.od.ua примерно 50 уникальных посетителей в сутки, однако в пиковые дни (в понедельник и пятницу) их количество достигает 100. Юзеры рассредоточены по крупным украинским городам (Киев, Одесса, Днепр).