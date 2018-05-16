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Сегодня 16 мая 2018 года, 14:02

За основу принят очередной пакет законопроектов, усиливающих ответственность за неуплату алиментов

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали в первом чтении второй пакет законопроектов, разработанных в рамках инициативы Министерства юстиции #ЧужихДітейНеБуває. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт Кабинета Министров Украины.

Он также добавил, что депутаты поддержали подготовку ко второму чтению всех трех законопроектов, которые входили в этот пакет, по сокращенной процедуре.

«Это значит, что уже на следующей сессионной неделе Верховная Рада сможет проголосовать эти законы в целом», — отметил министр юстиции.

Павел Петренко выразил благодарность народным депутатам во главе с Ириной Луценко и Андреем Иванчуком, поддержавшим предложенные инициативы, депутатам межфракционного объединения «Чужих детей не бывает», а также экспертам и общественным активистам, совместно с которыми были разработаны эти законодательные новации.

Среди предложенных в законопроектах изменений:

- введение дополнительных финансовых санкций для неплательщиков в размере от 20% до 50% от суммы долга;

- введение системы автоматизированного ареста средств должников;

- привлечение к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от общественно полезных работ;

- введение обязанности трудоустройства осужденных для обеспечения уплаты алиментов;

- украинцы, которые хотят занять руководящие должности на госслужбе, должны будут предоставить справку об отсутствии долгов перед детьми более шести месяцев;

- увольнение чиновников, которые имеют задолженность более 12 месяцев;

- освобождение детей от обязанности содержать нетрудоспособных родителей, которые не платили алименты более 3 лет;

- применение ограничений первого пакета к родителям, которые не платят детям с инвалидностью или тяжело больным детям уже после того, как долг превысит сумму за 3 месяца;

- увеличение уровня минимального содержания ребенка тем из родителей, кто не проживает с семьей;

Во второй пакет в рамках инициативы входят три документа:

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» (№8294),

- проект Закона «О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины» (№8295),

- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание» (№8296).