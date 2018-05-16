За основу принят очередной пакет законопроектов, усиливающих ответственность за неуплату алиментов

Депутаты Верховной Рады Украины поддержали в первом чтении второй пакет законопроектов, разработанных в рамках инициативы Министерства юстиции #ЧужихДітейНеБуває. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко, передает сайт Кабинета Министров Украины.
Он также добавил, что депутаты поддержали подготовку ко второму чтению всех трех законопроектов, которые входили в этот пакет, по сокращенной процедуре.
«Это значит, что уже на следующей сессионной неделе Верховная Рада сможет проголосовать эти законы в целом», — отметил министр юстиции.
Павел Петренко выразил благодарность народным депутатам во главе с Ириной Луценко и Андреем Иванчуком, поддержавшим предложенные инициативы, депутатам межфракционного объединения «Чужих детей не бывает», а также экспертам и общественным активистам, совместно с которыми были разработаны эти законодательные новации.
Среди предложенных в законопроектах изменений:
- введение дополнительных финансовых санкций для неплательщиков в размере от 20% до 50% от суммы долга;
- введение системы автоматизированного ареста средств должников;
- привлечение к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от общественно полезных работ;
- введение обязанности трудоустройства осужденных для обеспечения уплаты алиментов;
- украинцы, которые хотят занять руководящие должности на госслужбе, должны будут предоставить справку об отсутствии долгов перед детьми более шести месяцев;
- увольнение чиновников, которые имеют задолженность более 12 месяцев;
- освобождение детей от обязанности содержать нетрудоспособных родителей, которые не платили алименты более 3 лет;
- применение ограничений первого пакета к родителям, которые не платят детям с инвалидностью или тяжело больным детям уже после того, как долг превысит сумму за 3 месяца;
- увеличение уровня минимального содержания ребенка тем из родителей, кто не проживает с семьей;
Во второй пакет в рамках инициативы входят три документа:
- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты лиц, ухаживающих за больными детьми» (№8294),
- проект Закона «О внесении изменений в статьи 165 и 166 Налогового кодекса Украины» (№8295),
- проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание» (№8296).
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