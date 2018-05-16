Сегодня 16 мая 2018 года, 14:02

ГПУ подозревает должностное лицо Гостелерадиовещания в злоупотреблениях при закупке книг для библиотек

Департаментом по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины при оперативном сопровождении ДЗЭ Национальной полиции Украины осуществляется досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах при приобретении украиноязычных книг для пополнения фондов публичных библиотек по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 15, частью 5 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах), и по факту предоставления и получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 1, частью 2 статьи 369-2 УК Украины.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

Сообщается, что течение 2017 года начальник отдела издательского дела Государственного комитета телевидения и радиовещания вступил в преступный сговор с одним из издателей литературной продукции и за предоставленную ему неправомерную выгоду влиял на принятие необходимых решений по отбору литературной продукции заинтересованных издательств для пополнения фондов публичных библиотек.

15 мая 2018 года следователями Департамента сообщено о подозрении начальнику отдела издательского дела Государственного комитета телевидения и радиовещания за получение неправомерной выгоды и влияние на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 369-2 УК Украины, и соответственно руководителю субъекта издательского дела за предоставление указанной неправомерной выгоды, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 1 статьи 369-2 УК Украины.