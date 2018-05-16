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Fox News заплатит 10 млн долларов США по судебным искам работников

16 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Американский телеканал Fox News выплатит около 10 млн долларов США бывшим и действующим сотрудникам в качестве компенсации за дискриминацию со стороны руководства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times, передает Pravo.ru.

Журналисты обвинили руководство Fox News в «ужасающей, незаконной расовой дискриминации», а также в создании невыносимых рабочих условий. Менеджмент не стал улаживать конфликт, после чего потерпевшие обратились в суд. Одна из них утверждала, что была уволена спустя трое суток после того, как начальник узнал о ее беременности. Другая истица заявляла, что ее жалобы на угрожающее поведение коллеги были проигнорированы.

Компания 21st Century Fox, владеющая телеканалом, заключила досудебную сделку с 18 истцами. Им будет выплачена компенсация. Взамен иски будут отозваны. Сотрудники, которые еще работают на Fox News, уволятся, также они обязуются больше никогда не трудоустраиваться ни в одно из подразделений телеканала.

С лета 2016 года компания Fox News выплатила 45 млн долларов США женщинам, уличившим в домогательствах и дискриминации бывшего главу телеканала Роджера Эйлса.

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