Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 16 мая 2018 года, 12:19

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

ЕС осуждает строительство Керченского моста

16 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Построив Керченский мост, Россия еще раз нарушила суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешнего действия, передает «УП».

«Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Это составляет еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», — говорится в заявлении.

Как заявляют в ЕС, целью строительства моста является дальнейшая принудительная интеграция незаконно аннексированного полуострова с Россией и ее изоляция от Украины.

В ЕС также отметили, что мост ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря.

«Европейский Союз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя со стороны России и не признает это нарушение международного права», — говорится в заявлении.

Как известно, 15 мая с.г. при участии президента РФ Владимира Путина состоялась церемония открытия автодорожной части крымского моста.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что ни одна рекламная картинка по строительству Керченского моста не меняет факта противоправной оккупации Крыма.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • Antika
  • aequo
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом