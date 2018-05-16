Сегодня 16 мая 2018 года, 12:19

Решение ВС может породить ошибочную судебную практику в делах о восстановлении «люстрированных» судей

Четыре судьи Большой Палаты Верховного Суда не согласны с мнением большинства коллег, что Кассационный административный суд в составе ВС не должен был приостанавливать производство в деле об обжаловании решения Высшего совета правосудия об увольнении судьи с должности за нарушение правил совместительства на основании Закона Украины «Об очищении власти».

Согласно обстоятельствам дела, Кассационный административный суд в составе ВС приостановил производство до решения Конституционного Суда Украины по делу о конституционности закона, нормы которого легли в основу спорного решения и о неправильности которых заявляет истец. Однако Большая Палата ВС отменила это определение, ссылаясь на то, что у суда было достаточно полномочий разрешить дело независимо от вывода КСУ о конституционности норм.

Судьи Большой Палаты, изложившие отдельное мнение, уверены, что алогично заставлять суды рассматривать дела, осознавая, что после решения КСУ они могут быть пересмотрены, а также рискуя породить ошибочную судебную практику.

Подробнее о выводах Большой Палаты ВС по делу №800/235/17 и контраргументах судей с отдельным мнением читайте в материале «Не оправдала ожидания», «Юридическая практика» №20 от 15 мая 2018 года.