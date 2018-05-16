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Российский оппозиционер А.Навальный арестован на месяц за акцию «Он нам не царь!»

16 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Тверской районный суд Москвы принял решение арестовать оппозиционера Алексея Навального на 30 суток за проведение акции протеста в российской столице, передает Pravo.ru.

Алексея Навального задержали в столице 5 мая с.г. и отпустили до суда. Он должен был состояться 11 мая, но заседание перенесли из-за вызова свидетелей. В итоге 15 мая суд арестовал политика на 30 дней, сообщает «Коммерсант».

Его обвинили в организации несанкционированной акции протеста. Всего в России 5 мая задержали больше 1500 человек, участвовавших в акции, 685 из них задержаны в Москве. Протест проходил под лозунгом «Он нам не царь!» и был приурочен к инаугурации Владимира Путина, которая состоялась 7 мая в Кремле. Вышедшие на улицу люди высказывались за сменяемость власти в стране и протестовали против того, чтобы В.Путин становился президентом в четвертый раз.

После митинга в Государственную Думу внесли законопроект с изменениями в КоАП РФ. Депутаты предлагают наказывать штрафом до 500 тыс. руб. или 15 сутками ареста за «вовлечение несовершеннолетних в несогласованные акции».

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