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НААУ публикует отчет о деятельности в 2017 году

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Национальная ассоциация адвокатов Украины публикует на своем сайте отчет о деятельности за прошлый год.

В документе приведена полная аналитическая информация о деятельности высших и региональных органов адвокатского самоуправления, функционировании ЕРАУ, статистические данные, финансовая отчетность. Отдельный раздел посвящен активностям комитетов НААУ, деятельности Высшей школы адвокатуры и Центра исследований адвокатуры и права. Специальный раздел отведен теме реформирования адвокатуры и позиции НААУ в этом процессе.

«Отчет о деятельности НААУ за 2017 год особенный. Он посвящен завершающему году первой каденции органов адвокатского самоуправления. Мы подводим итоги сложного и наиболее насыщенного периода становления и развития адвокатуры на принципах самоуправления. В 2017 году отстроенная за пять лет система прошла важный тест на институциональную стабильность. Отчетно-выборный съезд показал способность к демократическому обновлению, но одновременно обеспечил передачу опыта и сохранение преемственности наработанных практик», — говорится во вступительном слове к отчету председателя НААУ Лидии Изовитовой.

В этом году аналитическая составляющая углубленная — в виде инфографики приведены сравнительные данные за три года деятельности органов адвокатского самоуправления (с 2015-го по 2017 год).

Ознакомиться с документом можно по ссылке.

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