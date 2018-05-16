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Кассационный административный суд в составе ВС объявил конкурс для студентов-юристов

16 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда с целью популяризации деятельности административных судов среди студенческой молодежи объявляет конкурс на лучшую статью среди студентов юридических специальностей высших учебных заведений Украины на тему «Административные суды на защите прав человека».

Об этом сообщается на портале «Судебная власть Украины».

Конкурс будет проводится с 14 мая по 14 июня 2018 года. Результаты конкурса будут объявлены 21 июня 2018 года.

Победители смогут:

- выступить с докладом на I Международной научно-практической конференции «Публичная служба и административное судопроизводство: достижения и вызовы», которая состоится 5-6 июля 2018 года;

- опубликовать свою работу в сборнике материалов конференции;

- пройти ознакомительную практику и/или стажировку в Кассационном административном суде в составе Верховного Суда.

Подробности будут доступны по ссылке.

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