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Как АМКУ рассматривает обращения о получении разрешений на концентрации, рассказала спикер LHS Татьяна Полтавец

Татьяна Полтавец, директор департамента контроля за концентрациями и согласованными действиями АМКУ, ознакомила слушателей спецкурса «Конкурентные вызовы» Legal High School с подходами АМКУ при рассмотрении обращений о получении разрешений на концентрации.

Одной из важных сфер отношений, составляющих предмет регулирования конкурентного законодательства, является экономическая концентрация субъектов хозяйствования. В соответствии со статьей 22 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» цель контроля за концентрациями состоит в предотвращении монополизации товарных рынков, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением и ограничения конкуренции.

Что же такое концентрация? Частью 2 статьи 22 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» определены четыре основных вида концентраций, наиболее распространенным является непосредственное или опосредованное приобретение долей (акций, паев), обеспечивающих достижение или превышение 25 или 50 процентов голосов в высшем органе управления субъекта хозяйствования.

В украинском законодательстве о защите экономической конкуренции предусмотрено, что концентрация может быть осуществлена только при условии предварительного получения разрешения АМКУ.

По словам Татьяны Полтавец, основанием для предоставления разрешения на концентрацию служит доказательство того, что она не приводит к монополизации или существенному ограничению конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Разрешение не предоставляется, если концентрация запрещена в соответствии с Законом Украины «О санкциях». Однако Кабинет Министров Украины может предоставить разрешение на концентрацию в случае отказа Комитета в таком разрешении, если положительный эффект для общественных интересов указанной концентрации преобладает над негативными последствиями ограничения конкуренции.

Для того чтобы понять, нужно ли обращаться за получением разрешения, лектор советует сначала найти ответы на три вопроса: являются ли ваши действия концентрацией, кто выступает участником концентрации, соответствуют ли финансовые показатели компании пороговым, при которых необходимо получение разрешения?

Тест для определения случаев, когда разрешение АМКУ на концентрацию необходимо, является двухступенчатым. Первая ступень: совокупная стоимость активов или совокупный объем реализации товаров участников концентрации за последний финансовый год, в том числе за рубежом, должна превышать сумму, эквивалентную 30 млн евро, а стоимость (совокупная стоимость) активов или объем (совокупный объем) реализации товаров в Украине не менее чем у двух участников концентрации должна превышать сумму, эквивалентную 4 млн евро.

Вторая ступень: группа компаний покупателя (или одного из учредителей совместного предприятия) может не осуществлять деятельность и не иметь активов в Украине; в таком случае объем реализации ее товаров/услуг за рубежом должен превышать 150 млн евро, а объект приобретения, с учетом отношений контроля, должен иметь активы в Украине или объем реализации на сумму более 8 млн евро.

В конце лекции Татьяна Полтавец раскрыла несколько секретов успешного рассмотрения заявлений о получении разрешения на концентрацию и назвала ошибки, допускаемые при подаче заявлений. Так, в заявлениях часто встречаются такие ошибки, как отсутствие информации о конечном бенефициаре (физическом лице) или подтверждение отсутствия такого лица, отсутствие четкой ссылки на соответствующий критерий рассмотрения заявления по упрощенной процедуре, расхождения между сведениями, содержащимися в заявлении, а в отдельных случаях заявители ошибочно предоставляют чрезмерно краткое и расплывчатое экономическое обоснование заявлений.

Комитет ввел «горячую линию» по вопросам концентрации и согласованных действий (concentrations@amcu.gov.ua), с помощью которой заявитель может узнать о состоянии рассмотрения заявления, направить уточняющую информацию в Комитет или задать вопрос относительно рассмотрения его заявления.