На официальном сайте Министерства финансов Украины презентованы ожидаемые изменения к конвенциям об избежании двойного налогообложения в связи с подписанием соглашения MLI.
Напомним, что многосторонняя конвенция (MLI — Multilateral Instrument) — соглашение, присоединившись к которому страна получает возможность одновременного внесения изменений в действующие конвенции об избежании двойного налогообложения. «Это соглашение является частью Плана BEPS», — говорится на сайте ведомства.
Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию, Украина вместе с шагом 15 Плана BEPS также выполняет шаги 6 и 14 Плана BEPS, которые входят в минимальный стандарт документа и являются обязательными для исполнения Украиной.
Следует отметить, что подписание планировалось еще в конце прошлого года.
«Сейчас ожидаем от Президента предоставления полномочий министру финансов Украины на подписание соглашения MLI. Затем Соглашение должен ратифицировать парламент», — поясняет Минфин.
Кроме того, отмечается, что Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС.
Ознакомиться с изменениями можно по ссылке.
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