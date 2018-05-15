Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 15 мая 2018 года, 18:06

Генеральный партнер 2018 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Презентованы изменения к конвенциям об избежании двойного налогообложения в связи с подписанием соглашения MLI

15 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

На официальном сайте Министерства финансов Украины презентованы ожидаемые изменения к конвенциям об избежании двойного налогообложения в связи с подписанием соглашения MLI.

Напомним, что многосторонняя конвенция (MLI — Multilateral Instrument) — соглашение, присоединившись к которому страна получает возможность одновременного внесения изменений в действующие конвенции об избежании двойного налогообложения. «Это соглашение является частью Плана BEPS», — говорится на сайте ведомства.

Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию, Украина вместе с шагом 15 Плана BEPS также выполняет шаги 6 и 14 Плана BEPS, которые входят в минимальный стандарт документа и являются обязательными для исполнения Украиной.

Следует отметить, что подписание планировалось еще в конце прошлого года.

«Сейчас ожидаем от Президента предоставления полномочий министру финансов Украины на подписание соглашения MLI. Затем Соглашение должен ратифицировать парламент», — поясняет Минфин.

Кроме того, отмечается, что Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС.

Ознакомиться с изменениями можно по ссылке.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 20 (1064) от 15/05/18 Свежий номер

Розыск активов

№ 20 (1064)
Государство и юристы

Киберэтика

Деловая практика

Рекомендательная участь

Отрасли практики

Знак допроса

Тема номера:

Возвращение строптивого

Архив голосованийVox Populi

Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?

Тому, кого знаю лично

Молодому и амбициозному

С хорошими рекомендациями и адекватным гонораром

Очень опытному и дорогому

С опытом работы на госслужбе\в правоохранительных органах

Я адвокат и свои интересы буду представлять самостоятельно

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • aequo
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!

Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».

Nobili трансформирует подход к процедуре банкротства

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях
Заказ юридической литературы

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы
База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом