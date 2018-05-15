Сегодня 15 мая 2018 года, 18:06

ВС: на оплату услуг арбитражного управляющего нормы КЗоТ не распространяются

Положения Кодекса законов о труде Украины не распространяются на отношения по оплате услуг арбитражного управляющего. К такому выводу пришел Верховный Суд в деле №Б8/180-10.

Среди прочего иск арбитражного управляющего Ж. содержал требование обязать арбитражного управляющего Л. выплатить ему его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета (8700 грн). Арбитражный управляющий Ж. исполнял обязанности управляющего санацией. По мнению истца и его адвоката, «правоотношения между арбитражным управляющим и комитетом кредиторов фактически имеют характер правоотношений работодателя с работником».

Учитывая характер норм Конституции Украины как нормы прямого действия, жалобщик просил кассационный суд распространить нормы статей 47, 116, 117 КЗоТ на отношения, сложившиеся в рамках дела о банкротстве в части ответственности должника за несвоевременную выплату арбитражному управляющему платы за его услуги. В судебных заседаниях представитель истца указал на необходимость «применения аналогии закона и распространение норм КЗоТ Украины на спорные правоотношения».

Однако Верховный Суд не увидел наличия трудовых отношений. Это исключает возможность применения и последствий нарушения норм трудового права относительно сроков расчета при увольнении.

«Обязательным условием трудовых отношений является наличие трудового договора между работником и работодателем. В данном случае арбитражный управляющий был назначен судом, является субъектом независимой профессиональной деятельности, не является наемным работником, а потому трудовой договор между ним и предприятием отсутствует. Отсутствует собственник или уполномоченный им орган, наличие которого требует статья 117 КЗоТ Украины, и его вина. Характер отношений между арбитражным управляющим и должником является гражданско-правовым и регулируется Законом о банкротстве», — разъяснили судьи ВС.

Суды предыдущих инстанций также указали, что на споры, касающиеся оплаты услуг арбитражного управляющего, который является самозанятым лицом, не распространяются положения КЗоТ Украины. Не играет роли и то, что суд утвердил размер оплаты услуг управляющего санацией в размере двух минимальных заработных плат за каждый месяц исполнения полномочий. Помимо этого подчеркивалось, что арбитражный управляющий был субъектом независимой профессиональной деятельности.