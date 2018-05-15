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Сегодня 15 мая 2018 года, 19:48

Во Львове состоится встреча руководителей адвокатского самоуправления западных областей

18 мая 2018 года под председательством председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины, Совета адвокатов Украины Лидии Изовитовой во Львове пройдет совещание руководителей органов адвокатского самоуправления западных областей. Встреча состоится в помещении юридического факультета Львовского национального университета им. Франко.

Об этом сообщает сайт НААУ.

Совещание будет посвящено современной ситуации в украинской адвокатуре и текущим вопросам деятельности адвокатского самоуправления.

19 мая с.г. во Львове будет проведен семинар по повышению квалификации для адвокатов региона. Лидия Изовитова откроет это мероприятие, а позже примет участие в первом заседании Комитета по IT-праву.