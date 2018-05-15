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Конкурс в центральный аппарат ГБР: 1907 кандидатов подали документы, а 286 — получили отказ

15 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

1621 кандидат допущен к участию в конкурсе на занятие должностей в центральном аппарате Государственного бюро расследований. Такое решение обнародовала конкурсная комиссия №1.

Кандидаты, которые допущены, подали 5090 пакетов документов на 219 должностей. Следующий этап конкурса — квалификационный экзамен: тестирование на знание законодательства и выполнение практического задания. Дата тестирования будет сообщена дополнительно.

Всего 1907 кандидатов подали документы для участия в конкурсе на занятие должностей в центральном аппарате ГБР. Из-за несоответствия требованиям, установленным для участников конкурсного отбора, комиссия отказала 286 кандидатам.

Кандидаты, получившие отказ, в течение трех дней — до 17 мая включительно — могут обжаловать это решение в письменном виде по адресу: ул. Мельникова, 81-Б, г.Киев, и в электронном виде — elena_hrusch@ukr.net.

Напоминаем, что в Государственном бюро расследований продолжаются конкурсы на занятие 701 должности (в том числе 27 руководящих должностей, 219 — должности в центральном аппарате, 455 — в семи территориальных управлениях).

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