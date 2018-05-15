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Регистрация данных о пользователе авто по доверенности избавит владельца от «писем счастья»

15 мая 2018 года Источник:Юридическая Практика

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств» помимо усиления ответственности за нарушения правил парковки предусматривает нормы, позволяющие привлекать к ответственности за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме или средствами фото- и видеофиксации.

В этой связи значительное внимание уделено определению лица, ответственного за нарушение. По общему правилу это будет собственник транспортного средства: физическое лицо или руководитель (исполняющий обязанности руководителя), если ТС числится за фирмой или учреждением.

Однако собственники ТС могут внести в специальный реестр сведения о надлежащем пользователе, если автомобиль передан в управление по доверенности, и тогда «письма счастья» будут присылать им. Если этого не сделать, то апеллировать тем, что за рулем был кто-то другой, не получится, кроме как в случае, если это другое лицо добровольно не признает вину и не уплатит соответствующий штраф.

Если же нарушение допущено при участии автомобиля с иностранной регистрацией, ответственным за него будет лицо, которое ввезло такое транспортное средство на территорию Украины.

Об этих и других новациях, ожидающих автомобилистов с 27 декабря 2018 года, читайте в материале «Фотостарт», «Юридическая практика» №20 от 15 мая 2018 года.

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