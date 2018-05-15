Сегодня 15 мая 2018 года, 18:06

Во время квалификационного оценивания уже 10% судей не подтвердили соответствия занимаемой должности — ВККС

В рамках судебной реформы в Украине продолжается квалификационное оценивание судей. По состоянию на 14 мая 2018 года 10% судей, которые прошли квалификационное оценивание, не подтвердили соответствия занимаемой должности. Об этом сообщается в релизе Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Для первой тысячи судей местных и апелляционных судов сейчас идет последний этап квалификационного оценивания — собеседование. Всего с 23 марта по 14 мая 2018 года Комиссия в составе четырех отдельных коллегий провела собеседования с 694 судьями. По результатам приняты следующие решения:

• 518 судей подтвердили соответствие занимаемой должности;

• 18 судей подтвердили соответствие занимаемой должности (16 из них — без выводов Общественного совета добропорядочности);

• в отношении двух судей прекращено оценивание (в связи с увольнением);

• в отношении 29 судей приостановлено оценивание (из-за открытых дисциплинарных дел в ВСП и наличия признаков дисциплинарного проступка в действиях судьи);

• в рассмотрении материалов 122 судей объявлен перерыв;

• в отношении пяти судей отложено рассмотрение вопроса.

Не сдали экзамен 37 судей по результатам проверки тестовых и практических заданий, а следовательно, в отношении них принимаются решения о несоответствии занимаемой должности.

Таким образом, на 14 мая 2018 года в отношении 573 судей завершена процедура квалификационного оценивания, а именно: 518 судей (90%) будут рекомендованы Высшим совете правосудия для назначения на соответствующие должности; 55 судей (10%) из тех, кто не сдал экзамен или не прошел собеседование, будут рекомендованы к увольнению.

Всего в ходе процедуры оценивания 999 судей 28 судей написали заявление об увольнении с должности.

Перерыв в отношении рассмотрения материалов 127 судей объявлен из-за наличия вопросов у Комиссии к информации, содержащейся в досье судьи, а также из-за выводов Общественного совета добропорядочности, предоставленных Комиссии с ненадлежащим их оформлением (отсутствуют подписи членов ОСД). Для того чтобы ВККС могла учесть эти выводы, ОСД было предоставлено дополнительное время для упорядочения документации.