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ЕСПЧ оштрафовал Россию за отказ в выдаче А.Навальному загранпаспорта

15 мая 2018 года Источник:Deutsche Welle

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить штраф в размере 2 тысяч евро за ограничение свободы передвижения оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает DW.com.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил оппозиционному политику Алексею Навальному компенсацию за отказ Федеральной миграционной службы (ФМС) в выдаче загранпаспорта. ФМС нарушила статью 2 протокола №4 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода передвижения), говорится в решении суда, опубликованном на его сайте во вторник, 15 мая с.г.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить штраф в размере 2 тыс. евро. Изначально Навальный требовал компенсацию в размере 50 тыс. евро, а также возмещение судебных расходов в размере около 5 тыс. евро.

А.Навальный подал заявление в ФМС для получения загранпаспорта в июне 2015 года. Ведомство отказало, сославшись на то, что оппозиционер был дважды судим и еще не закончились условные сроки, к которым он приговорен. Навальный обжаловал отказ в Замоскворецком районном суде Москвы, который признал решение ФМС законным. В декабре Мосгорсуд также оставил отказ в силе.

Политик сообщил о получении загранпаспорта 4 мая 2017 года. Этот документ позволил ему выехать в Европу для срочно необходимой операции на глазу, пострадавшем от ожога. Оппозиционера облили зеленкой в центре Москвы в конце апреля, когда он шел на мероприятие Global Event Forum, где он должен был выступать. 7 мая с.г. Навальный вылетел в Барселону, где ему сделали операцию, а 11 мая 2018 года он сообщил о своем возвращении в Москву.

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