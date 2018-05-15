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Принят закон об организациях коллективного управления

15 мая 2018 года Источник:UkraNews

Верховная Рада намерена урегулировала управление имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и/или смежных прав.

За принятие соответствующего законопроекта №7466 в целом проголосовали 246 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Законопроект инициирован Министерством экономического развития и торговли.

Законопроект призван определить основы деятельности организаций коллективного управления, функции, порядок сбора и распределения вознаграждения за воспроизведение в домашних условиях и в личных целях произведений, исполнений, зафиксированных в фонограммах, видеограммах, их экземплярах, а также аудиовизуальных произведений, за кабельную ретрансляцию объектов авторского права и смежных прав.

Также в документе прописан порядок осуществления государственного контроля деятельности организаций коллективного управления и разрешение конфликтов.

Документ разработан с целью реформирования системы коллективного управления имущественными правами субъектов авторского права и смежных прав и предотвращения незаконной деятельности организаций коллективного управления.

ОКУ документ определяет как юрлицо, которое управляет имущественным авторским правом и/или смежными правами от имени правообладателей и для их коллективной выгоды, которая аккредитована и зарегистрирована в соответствующем учреждении.

Согласно пояснительной записке, в Украине есть 19 организаций коллективного управления, которые собирают, распределяют и выплачивают вознаграждение за использование объектов авторского права и смежных прав (музыкальных произведений, фонограмм, видеограмм и так далее), и за 2016 год они собрали около 80 млн гривен.

При этом ряд ведомственных приказов, направленных на регулирование тех или иных аспектов деятельности таких организаций не раз были признаны недействительными в судебном порядке, так как подобное регулирование необходимо исключительно на уровне закона, а не подзаконного акта.

Надзор за деятельностью таких организаций, обеспечение ведения их учета закреплено за Минэкономики, но на практике министерство не может осуществлять свои полномочия в полном объеме.

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