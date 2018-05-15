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LHS: «Информация, которая вводит потребителя в заблуждение, составляет 70% нарушений в сфере недобросовестной конкуренции» — О.Манько

«Информация, которая вводит в заблуждение» — тема лекции на Legal High School, прочитанной Оксаной Манько, заместителем начальника отдела управления расследований недобросовестной конкуренции АМКУ.

Лектор напомнила, что понятие «недобросовестная конкуренция», содержащееся в законодательстве Украины, является достаточно широким: «Законодатель не дает точного определения, а идет путем отдельных действий, которые определяются как противоправные».

Оксана Манько перечислила основные группы действий, которые считаются недобросовестными, в зависимости от их содержания и направленности. В частности, первую группу охватывает глава 2 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» — неправомерное использование деловой репутации хозяйствующего субъекта хозяйствования (предпринимателя). Вторая группа — создание препятствий хозяйствующим субъектам (предпринимателям) в процессе конкуренции и достижение неправомерных преимуществ в конкуренции. И последняя, третья группа предусматривает неправомерный сбор, разглашение и использование коммерческой тайны.

В соответствии со статистикой информация, которая вводит потребителя в заблуждение, составляет 70% нарушений в сфере недобросовестной конкуренции.

Также лектор на практических примерах продемонстрировала применение статьи 15-1 Закона Украины «О защите недобросовестной конкуренции» относительно распространения информации, вводящей в заблуждение.

«Совершение субъектами хозяйствования действий, определенных профильным законом как недобросовестная конкуренция, влечет за собой наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода от реализации продукции предприятия за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф», — напомнила Оксана Манько.

Среди обстоятельств, которые могут учитываться при определении размера штрафа, она выделила такие факторы, как размер незаконно полученной прибыли или продукции, реализованной с нарушением, повторность совершения нарушения, продолжительность совершения нарушения, финансовое положение ответчика.

Отметила лектор также и основные недостатки при подаче заявлений о предоставлении выводов в форме рекомендательных разъяснений. В частности, это подача заявления без подтверждения оплаты и непредоставление заявителями документов, подтверждающих информацию, указанную в рекламе, на упаковке.