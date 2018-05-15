Сегодня 15 мая 2018 года, 14:41

LHS: Картели в сфере публичных закупок — очень распространенное явление в Украине, считает Владислав Удовиченко

В продолжение темы публичных закупок следующая лекция спецкурса «Конкурентные вызовы» LHS была посвящена антиконкурентным согласованным действиям в этой сфере. Об этом слушателям рассказал Владислав Удовиченко, заместитель директора департамента расследований антиконкурентных согласованных действий АМКУ.

Лектор напомнил, что за антиконкурентные согласованные действия (иными словами сговор) предусмотрен весьма внушительный штраф, такие участники торгов попадают в так называемый черный список, что в свою очередь приводит к лишению субъекта права принимать участие в публичных закупках на протяжении трех лет.

Говоря об инструментах доказывания сговора, предусмотренных в законодательстве, Владислав Удовиченко обратил внимание, что АМКУ вправе провести независимую выездную проверку. Ее особенность в том, что она не предусматривает предварительного уведомления субъекта о проведении, что вызвано необходимостью минимизации рисков уничтожения доказательств, подтверждающих согласованные антиконкурентные действия.

Еще один инструмент — проведение экспертизы. «Предусмотренных законодательством инструментов для доказывания сговора недостаточно», — считает лектор. Он подчеркнул, что в большинстве стран мира предусмотрена также уголовная ответственность за такие действия.

Кроме того, г-н Удовиченко отметил, что картели в сфере публичных закупок — очень распространенное явление в Украине. Тем не менее ведение системы ProZorro должно привести увеличению количества участников на торгах и, как следствие, к уменьшению картелей.

Также Владислав Удовиченко дал ряд рекомендаций организаторам торгов. В частности, в первую очередь необходимо провести исследование рынка товара до начала проведения процедуры закупок и непосредственно спланировать процедуру торгов. Еще один немаловажный аспект — четкое формирование технических и качественных требований к товару, критериев оценки и избрания победителя.