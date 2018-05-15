Сегодня 15 мая 2018 года, 14:41

НАБУ обобщило наиболее «популярные» преступления в социальной сфере

Более 90% из более чем 120 млн грн убытков, нанесенных государству и выявленных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины во время расследований коррупционных уголовных правонарушений в социальной сфере, касаются преступлений в области здравоохранения. Согласно данным следствия, чаще всего речь идет о коррупционных схемах, основанных на злоупотреблении должностными лицами служебным положением с целью присвоения или растраты имущества. Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Например, такие факты установлены детективами при закупке для нужд Запорожской областной клинической больницы автомобилей скорой медицинской помощи за счет субвенции из государственного бюджета. Как впоследствии установило следствие, комплектация 26 закупленных автомобилей не соответствовала требованиям стандартов Украины, а их эксплуатация по прямому назначению была невозможной. Как следствие — государству нанесен ущерб на общую сумму 13 млн грн. Расследование по этому делу завершено: в начале марта 2018 года обвинительный акт в отношении трех лиц, вероятно причастных к реализации коррупционной схемы (в том числе и главного врача больницы), по мнению следствия, направлен в суд.

«В рамках расследования другого дела — по фактам завладения бюджетными средствами в особо крупном размере при строительстве нового корпуса «Охматдета» в 2011—2012 годах — детективы НАБУ установили местонахождение уникального радиологического оборудования для диагностики и лечения онкобольных детей, которое в свое время было закуплено на средства государственного бюджета и должно быть установлено в Национальной детской специализированной больнице «Охматдет». По данным следствия, тогда государственное предприятие «Укрмедпроектбуд» (заказчик строительства нового корпуса НДСБ «Охматдет») приобрело технику у частного предприятия, переплатив за нее более 23 млн грн (ее рыночная стоимость на тот момент составляла около 12 млн грн). Оборудование не установили и впоследствии оно «потерялось». Найдя технику и придав ей статус вещественного доказательства, НАБУ и САП тем не менее дали разрешение на пользование ею, учитывая важность в лечебном процессе. Расследование в этом уголовном производстве продолжается», — сообщает пресс-служба НАБУ.

Другой «популярный» в социальной сфере вид преступления — предложение или получение неправомерной выгоды. Так, например, детективы НАБУ дважды разоблачали руководителей высших учебных заведений. В частности, ректор Бердянского университета менеджмента и бизнеса высказала предложение предоставить неправомерную выгоду заместителю министра образования и науки Украины за положительное «решение вопроса» о получении университетом специальностей по результатам аккредитационной экспертизы. Другой руководитель требовал 5 млн грн и дополнительно 50 тыс. долларов США за дальнейшее несоздание препятствий в восстановлении в должности по решению суда бывших работников университета и подписании приказов об их назначении. 26 августа 2016 года через посредника он получил часть суммы в размере около 3 млн грн (100 тыс. евро) за подписание приказа о восстановлении в должности в НАУ одного из профессоров.

Судьбу двух руководителей высших учебных заведений должны решить служители Фемиды: обвинительные акты направлены в суд.

Также в 2017 году детективы НАБУ начали расследовать факт предложения неправомерной выгоды и.о. министра здравоохранения. Расследование по данным фактам продолжается.