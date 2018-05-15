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LHS: О деятельности АМКУ как органа обжалования нарушений в сфере публичных закупок рассказала Нина Сидоренко, зампредседателя АМКУ

Второй день спецкурса «Конкурентные вызовы» LHS начался с лекции Нины Сидоренко, заместителя председателя АМКУ — государственного уполномоченного АМКУ, об основах деятельности Комитета как органа обжалования нарушений в сфере публичных закупок.

В своем докладе лектор сделала акцент на процедурах обжалования. Ознакомив слушателей с основными нормативными актами, регулирующими данный вопрос, спикер перешла к основным процедурам торгов. Нина Сидоренко напомнила, что открытые торги — наиболее распространенная процедура, которая чаще всего и подлежит обжалованию. В то же время она обратила внимание, что в случае обжалования переговорной процедуры, АМКУ, как правило, считает необоснованным порядок ее проведения. По словам лектора, за весь период рассмотрения жалоб, касающихся данной процедуры, было вынесено всего несколько решений о признании ее правомерной.

«Запрещается приобретение товаров, работ, услуг и заключение договоров до или без проведения процедур, предусмотренных законом», — подчеркнула лектор.

Также Нина Сидоренко рассказала о сроках рассмотрения жалоб. По ее словам, несмотря на то что АМКУ фактически является квазисудебным органом, сроки рассмотрения жалоб очень короткие. Решения о допуске жалобы к рассмотрению либо оставлении ее без рассмотрения должно быть принято в течение трех дней. Непосредственно на рассмотрение жалобы отведен срок в 15 рабочих дней, и всего один день дается на обнародование резолютивной части решения.

Г-жа Сидоренко напомнила слушателям о «блокировании» системой ProZorro процедуры проведения торгов после получения жалобы. «Разблокировка» происходит после принятия соответствующего решения уполномоченным органом.

«Решения обязательны для исполнения заказчиками, но не всегда исполняются. Это приводит к подаче очередного пакета жалоб, что в свою очередь влечет за собой существенное затягивание процедур закупок», — рассказала лектор. При этом она отметила, что действующим законодательством не предусмотрена ответственность заказчика, но такую ответственность необходимо закрепить на законодательном уровне.

Рассказывая о типичных ошибках, которые допускают стороны при подаче жалобы, Нина Сидоренко обратила внимание, что нередки случаи отсутствия в перечне документов, предоставляемых с жалобой, подтверждения об уплате сбора за ее подачу. В числе распространенных ошибок — нарушение сроков подачи жалобы и подача документации в бумажной форме.

Среди основных нарушений, установленных Комитетом при рассмотрении жалоб, лектор назвала наличие в тендерной документации требований, которые может удовлетворить только один конкретный участник, а также «прописывание» тендерной документации под одного производителя или поставщика.

Также Нина Сидоренко привела примеры установления в тендерной документации дискриминационных требований.