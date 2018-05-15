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Сегодня 15 мая 2018 года, 12:58

18 мая Совет судей Украины намерен утвердить положение о помощнике судьи

Очередное заседание Совета судей Украины состоится 18 мая 2018 года в 10.00 в помещении Апелляционного суда Луганской области (бульв. Дружбы Народов, 16, г. Северодонецк). Об этом сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

Ориентировочная повестка дня состоит из семи пунктов. В частности, в ходе заседания планируется рассмотреть вопросы:

- о состоянии организации работы судов в зоне, прилегающей к району боевых действий в Луганской и Донецкой областях (докладчик — председатель Совета судей Олег Ткачук);

- о результатах проверки судов (докладчик — председатель Совета судей Олег Ткачук);

- об утверждении Положения о помощнике судьи (докладчик — член Совета Галина Диброва);

- о мерах по разработке и организации мероприятий по обеспечению независимости судов и судей (докладчик — член Совета Елена Журавская);

- о мерах по надлежащей организации работы следственных судей (докладчик — член Совета Вадим Бутенко).