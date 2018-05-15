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АМКУ разрешил «Эпицентр К» приобрести нефтебазу и начал сотрудничество с «СУП»

Информация о решениях и распоряжениях Антимонопольного комитета Украины от 14 мая с.г. доступна на сайте АМКУ по ссылке.

В частности, предоставлено разрешение ООО «Эпицентр К» (г. Киев) на приобретение целостного имущественного комплекса — нефтебазы, принадлежащей ПАО «Концерн Галнафтогаз» (г.Киев).

Также предоставлено разрешение компании GENERAL ATLANTIC SM B.V. (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение в собственность акций компании STUDIO MODERNA HOLDINGS B.V. (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании. Кроме того, предоставлено разрешение компаниям Insight Venture Partners VI, LP (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США), Insight Venture Partners (Cayman) VI, LP (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) и Insight Venture Partners VI (Co-Investors), LP (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение в собственность акций той же компании, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления.

Помимо этого был одобрен проект Меморандума о сотрудничестве между Антимонопольным комитетом Украины и Союзом украинских предпринимателей.