АМКУ разрешил «Эпицентр К» приобрести нефтебазу и начал сотрудничество с «СУП»

Информация о решениях и распоряжениях Антимонопольного комитета Украины от 14 мая с.г. доступна на сайте АМКУ по ссылке.
В частности, предоставлено разрешение ООО «Эпицентр К» (г. Киев) на приобретение целостного имущественного комплекса — нефтебазы, принадлежащей ПАО «Концерн Галнафтогаз» (г.Киев).
Также предоставлено разрешение компании GENERAL ATLANTIC SM B.V. (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение в собственность акций компании STUDIO MODERNA HOLDINGS B.V. (г. Амстердам, Нидерланды), что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления компании. Кроме того, предоставлено разрешение компаниям Insight Venture Partners VI, LP (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США), Insight Venture Partners (Cayman) VI, LP (Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США) и Insight Venture Partners VI (Co-Investors), LP (г. Амстердам, Нидерланды) на приобретение в собственность акций той же компании, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления.
Помимо этого был одобрен проект Меморандума о сотрудничестве между Антимонопольным комитетом Украины и Союзом украинских предпринимателей.
Сохранить:
Контакты:
Какому адвокату вы доверите представлять ваши интересы в суде?
Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.
Торговая марка «Небесна Криниця» признана лучшей службой доставки питьевой воды!
Национальный налоговый форум «Трансфертное ценообразование. Прибыль. НДС».
влажность:
давление:
ветер:
Поделиться: