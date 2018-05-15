Сегодня 15 мая 2018 года, 12:58

Стали известны задачи крымской полиции, дислоцированной на Херсонщине

На Херсонщине начал работу обособленный отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе. Как сообщается на сайте МВД Украины, отныне на админграницах АР Крым будут работать 65 патрульных полицейских. Они будут дислоцироваться на блокпостах в трех приграничных районах: Геническом, Каланчацком и Чаплинском. Также правоохранители будут контролировать основные трассы, соединяющие материк с полуостровом.

Старт работы обособленного отдела патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе состоялся на посту «Азов» Генического района, расположенном на 500-м километре автодороги М-18 Харьков — Симферополь — Алушта — Ялта.

«Крым — это наша земля, и на ней должна быть патрульная полиция. Верю, что наступит время, когда патрульная полиция будет патрулировать весь полуостров. Сегодня на патрулирование пограничной зоны с АР Крым заступают полицейские, откомандированные из разных областных управлений патрульной полиции. Руководитель этого подразделения — Виктор Левченко — один из лучших патрульных полицейских, профессионал, которым мы гордимся», — отметил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

30-летний старший лейтенант полиции Виктор Левченко на службе с 2015 года. До этого был командиром роты №1 батальона №3 Управления патрульной полиции в городе Николаеве. Имеет звание мастера спорта по легкой атлетике, многократный чемпион Украины.

По словам начальника полиции в Автономной Республике Крым и г.Севастополе Анатолия Бахчиванжи, сегодня на службу заступают опытные полицейские, которые будут работать на результат.

«В круглосуточном режиме будут патрулировать пограничную зону, выполнять все задачи по обеспечению безопасности дорожного движения на трех трассах, соединяющих материк с полуостровом. Они будут реагировать на все заявления и обращения граждан о правонарушениях», — сообщил Анатолий Бахчиванжи.

Он также добавил, что работники вновь отдела патрульной полиции будут нести службу на Арабатской стрелке, где расположены курортные населенные пункты.

Напомним: сейчас идет конкурсный набор в отдел патрульной полиции в АР Крым и г. Севастополе. На постоянной основе патрульные смогут начать здесь службу после четырехмесячного обучения.