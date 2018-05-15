Сегодня 15 мая 2018 года, 12:58

Как эксперты оценивают идею проведения в Украине экономической амнистии

Легализовать доходы, полученные с нарушениями налогового, таможенного, валютного и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на органы Государственной фискальной службы Украины, путем разового добровольного декларирования — одно из самых обсуждаемых и дискуссионных нормотворческих предложений нынешней законодательной весны. 10 апреля с.г. в здании под куполом был зарегистрирован проект закона №8257 с красноречивым названием «О правовом режиме добровольного декларирования средств, имущества и других объектов физическими лицами» (законопроект) под авторством народных депутатов Андрея Шиньковича и Геннадия Чекиты, которым предлагается внедрить в Украине механизм, аналогичный принципу действия экономической амнистии в Италии. Именно в этом государстве в 2001—2002 годах была успешно реализована идея такой финансовой «индульгенции»: в течение 60 дней удалось репатриировать почти 61 млрд евро.

Поскольку главные цели механизма финансового «помилования» экономико-политические (задекларированное улучшение условий развития национальной экономики, ее детенизация, привлечение инвестиций, возвращение офшорных средств и т.д.), оценить идею такого режима и перспективы его реализации в нашей стране мы попросили представителя бизнеса и политического эксперта.

Идея введения в Украине режима финансовой амнистии, по словам президента Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Анатолия Кинаха, не нова: периодически этот вопрос возникает в здании под куполом, особенно популярной тема создания механизмов для защиты бизнеса становится в преддверии очередной избирательной кампании. По убеждению нашего собеседника, легализация доходов путем разового добровольного декларирования может быть лишь частью комплексных программно-целевых действий государства по решению существующих проблем: начиная от повышения доверия бизнеса к институтам государства и власти, создания условий равноправной конкуренции и заканчивая эффективной защитой частной собственности, прав акционеров и т.д. «Только комплексными мерами можно добиться уменьшения теневого сектора экономики», — уверяет Анатолий Кинах. Если же предлагаемый механизм будет только локальным шагом, то желаемого результата он не даст: будет получен минимальный кратковременный эффект. На фоне неблагоприятного бизнес-климата, низких показателей Украины в международных рейтингах, особенно в части свободы экономики, мало кто из представителей бизнеса поверит, что такая процедура легализации доходов даст возможность в дальнейшем работать в нашей стране открыто и прозрачно, подчеркивает президент УСПП.

«Это хорошая идея. Многие государства с теневой экономикой, выплатами заработных плат «в конвертах», конвертационными центрами и прочими проблемами уже проходили подобную процедуру, и она оказалась довольно эффективной. Будет ли этот механизм действенным в Украине?.. Пока что весьма сомнительно», — признается Тарас Черновол, политолог, независимый эксперт. Он проводит аналогию с прошлогодней правительственной кампанией по детенизации выплаты заработных плат, когда в разы был уменьшен размен единого социального взноса, и отмечает, что ожидаемый эффект в виде увеличения поступлений в пенсионный фонд и выхода «из тени» многих предприятий так и не был получен. По мнению политолога, главной причиной провала этой кампании стало отсутствие в Украине двух базовых вещей — элементарного самосознания граждан и неотвратимости наказания за нарушение налогового, таможенного и другого законодательства. Сама концепция экономической амнистии, отмечает Тарас Черновол, рассчитана на представителей бизнес-среды, и режим легализации капитала не может быть распространен на носителей государственной власти. Политолог прогнозирует: в случае успешного прохождения соответствующего законопроекта в здании под куполом при подготовке его ко второму чтению может появиться поправка, которая «размоет» норму относительно исключительности применения такого механизма к представителям бизнеса и невозможности применения его к лицам, работающим на государственной публичной службе.

Детально о принципе действия механизма добровольного декларирования читайте в материале «Слепо вверить» в свежем выпуске «ЮП».