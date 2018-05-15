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Прокуратура начала расследование из-за видео, где полицейские издеваются над человеком

15 мая 2018 года Источник:Украинская ПРАВДА

Сумская прокуратура 14 мая с.г. открыла уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками полиции.

Об этом сообщает пресс-служба управления Национальной полиции в Сумской области, передает «УП». «Основанием для начала следствия послужило видео, которое недавно местный житель выложил в интернет. Речь идет о двух полицейских, которые «приводили в чувство» нетрезвого мужчину», — рассказывают правоохранители.

По их данным, сведения внесены в ЕРДР по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием, применением оружия или болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями).

В ведомстве пообещали, что по результатам следствия действиям полицейских будет дана правовая оценка.

Поводом для расследования стало видео, которое житель Сум снял 13 мая с.г. из окна своей квартиры. На записи видно, как двое патрульных, одна из которых женщина, бьют нетрезвого мужчину на лавочке. «При этом наносит удары и отдавливает пальцы пострадавшего преимущественно девушка», — уточняет «УП».

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