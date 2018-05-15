ГПСУ и «Ощадбанк» запускают проект по уплате штрафов с помощью терминалов

Администрация Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) и ПАО «Ощадбанк» подписали Меморандум взаимопонимания о начале совместной деятельности в части предоставления возможности уплачивать нарушителями законодательства Украины по пограничным вопросам административных взысканий с помощью платежных терминалов, а именно — эквайринга, а также через соответствующий онлайн-сервис, размещенный на сайте Государственной пограничной службы Украина. Об этом сообщает сайт МВД.
«Уплата штрафа непосредственно в пункте пропуска существенно сэкономит время пользователям платежных карт. Больше не будет необходимости посещать банковское отделение, чтобы осуществить необходимые платежи. А соответствующая вкладка на нашем официальном сайте позволит платить наложенные взыскания даже из-за границы», — отметил заместитель председателя Госпогранслужбы Олег Бляшенко.
«Эквайринговая сеть «Ощадбанка» составляет более 38 тыс. терминалов в торгово-сервисной сети. Банк предоставляет услуги по торговому эквайрингу 14 тысячам предприятий. В «Ощадбанке» уже есть опыт продуктивного сотрудничества с патрульной полицией по уплате штрафов через терминалы. Мы убеждены, что сотрудничество с Госпогранслужбой будет не менее успешным», — прокомментировал заместитель председателя правления «Ощадбанка» Антон Тютюн.
Впоследствии на линии пограничного контроля каждого пункта пропуска через государственную границу Украины и контрольного пункта въезда-выезда будут размещены мобильные терминалы, с помощью которых можно осуществить оплату штрафов платежными карточками.
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