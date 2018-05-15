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М.Фейгин подал в суд, требуя восстановления адвокатского статуса

15 мая 2018 года Источник:Pravo.ru

Марк Фейгин подал в Хамовнический районный суд Москвы иск к адвокатской палате столицы, в котором просит признать незаконным решение о лишении его статуса адвоката, передает Pravo.ru.

«Сегодня я подал исковое заявление в Хамовнический районный суд Москвы на адвокатскую палату, лишившую меня статуса. В своем заявлении я прошу отменить решение совета палаты о прекращении моего статуса и восстановить его», – рассказал юрист (цитата по ТАСС). Он уточнил, что исковое заявление основано исключительно на процессуальном основании.

Адвокатская палата Москвы 24 апреля с.г. лишила Марка Фейгина статуса адвоката. Поводом для этого стала жалоба Сталины Гуревич, адвоката украинского блогера Анатолия Шария. По ее словам, г-на Фейгина лишили статуса «за то, что не следил за своим языком и позволял себе в публичном пространстве выражения, которые недопустимы с точки зрения Кодекса профессиональной этики адвоката».

М.Фейгин мог лишиться статуса еще раньше, летом 2017 года, из-за конфликта с адвокатом Ильей Новиковым. Но тогда АП Москвы не стала наказывать юриста.

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